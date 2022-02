Gorj: Bărbat de 47 de ani, mort de coronavirus Un barbat, in varsta de 47 de ani, din Gorj, a murit de coronavirus. Situația epidemiologica , la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: – 220 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; – 20716 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 19583 persoane vindecate, externate și la domiciliu; 214 persoane internate in spital și 919 persoane decedate. De la ultima informare transmisa de Direcția de Sanatate Publica Gorj, au fost inregistrate 2 decese: – barbat in varsta de 47 ani (nevaccinat) – comorbiditați: hipertensiune arteriala, diabet zaharat tip II și obezitate; – femeie in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei noi decese din cauza coronavirusului au fost inregistrate in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 263 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 20.542 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 19.428 persoane vindecate, externate și la…

- Inca patru decese din cauza coronavirusului au fost raportate in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 419 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 20.248 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 19.112 persoane vindecate, externate și la…

- Alte patru persoane au murit din cauza coronavirusului in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 1.054 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 19.737 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 18.628 persoane vindecate, externate și la domiciliu;…

- Inca doua persoane persoane au murit din cauza coronavirusului in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 861 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 19.402 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 18.293 persoane vindecate, externate și la…

- Inca 4 decese din cauza coronavirusului au fost inregistrate in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 776 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 18.249 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 17.140 persoane vindecate, externate și la…

- Inca un gorjean a murit din cauza coronavirusului in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 56 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;15.187 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 14.327 persoane vindecate, externate și la domiciliu;…

- Doua persoane au murit in ultimele 24 de ore din cauza coronavirusului in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 82 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;15.143 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 14.255 persoane vindecate, externate…

- Trei noi decese din cauza coronavirusului au fost inregistrate in județul Gorj in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 109 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 15122 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 14218 persoane vindecate,…