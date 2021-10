Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Baia Mare și-a confundat fosta iubita și l-a șicanat in trafic pe alt șofer, urmand un accident ce se putea termina cu morți.Barbatul urmarit a oprit sa lase o tanara sa coboare, iar urmaritorul a sarit la bataie, crezand ca este fosta lui iubita. Speriat, tanarul a urcat in masina si…

- Astfel, la ora 4:00, un batran de 85 de ani, invitat la petrecere a decis sa plece acasa, obosit si-a luat la revedere de la gazde, a traversat strada si… l-a lovit in plin o masina.Conform monitorulbt.ro, politistii au spus ca victima a incercat sa traverseze strada prin loc neregulamentar si a fost…

- Un accident rutier a avut loc marți, in jurul orei 12:30, in Cluj-Napoca, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. Conform IPJ, un șofer de 60 de ani a lovit cu mașina un motociclu pe care se aflau doi tineri de 36 de ani. In urma impactului, motociclul s-a rasturnat pe strada, iar cei doi au ajuns la spital…

- FOTO: ACCIDENT MORTAL la Cluj. Pietoni spulberați pe trotuar de o mașina, care a lovit și o motocicleta. O femeie a murit Un accident deosebit de grav s-a petrecut duminica la Cluj-Napoca. O mașina a intrat in plin in trei pietoni, pe trotuar, dupa ce lovise și o motocicleta, pe carosabil. Unul dintre…

- Burhan Eralp, cetateanul turc care a lovit miercuri cu masina un angajat al unei spalatorii auto din Bucuresti, s-a prezentat la o subunitate de politie, de unde a fost preluat de catre Serviciul Omoruri. Cercetarile sunt continuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri.

- Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate, marți dimineața, pe Centura Buzaului, dupa un accident mortal. ​Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN 2 (E 85), Centura Buzaului, informeaza Mediafax. O mașina a lovit…

- Doi tineri din Capitala au furat o masina parcata pe bulevardul Traian, insa nu au ajuns prea departe cu ea. Acestia au lovit intr-un perete al casei langa care era automobilul. Totodata, cand au incercat sa paraseasca locul faptei au tamponat si o masina de alaturi.

- O autospeciala a Politiei din Timisoara, care insotea o ambulanta ce transporta un bolnav, a fost implicata intr-un accident rutier, la intrarea in Timisoara, pe Calea Torontalului. Masina de Politie a lovit un autocamion care circula regulamentra. Accidentul s-a soldat cu pagube materiale, scrie…