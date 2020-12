Stiri pe aceeasi tema

- Unui polițist aflat in paza unei secții de votare i s-a descarcat arma, in județul Gorj. Incidentul s-a produs in localitatea Turburea, la o secție de vot. In urma incidentului, nu au existat victime și nici pagube materiale.

- Doi membri ai unei sectii de votare din Apuseni s-ar fi agresat duminica, dupa ce ar fi consumat bauturi alcoolice, acestia fiind amendati de politisti cu cate 1.000 de lei."Politistii Sectiei 9 Politie Rurala Campeni s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca la o sectie de votare de…

- Președintele unei secții de votare din municipiul Caracal a fost informat de un cetațean despre faptul ca, in apropierea secției de votare, in curtea unui cetațean, se afla un panou pe care sunt inca afișe electorale. La fața locului a fost direcționat un echipaj de jandarmi din cadrul Inspectoratului…

- Politistii efectueaza cercetari pentru frauda la vot dupa ce la doua sectii din comuna Matasari mai multi cetateni ar fi introdus in urna cate doua buletine de vot pentru functia de primar, unul avand stampila de control, iar celalalt nu, a informat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului…