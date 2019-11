Aproximativ 1,5 tone de carne de porc infestata cu virusul pestei porcine a fost comercializata catre populatie in luna octombrie, in hala din Piata Centrala a municipiului Targu-Jiu, a declarat joi, pentru AGERPRES, seful Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Gorj, Nicolae Calescu. Potrivit acestuia, carnea provine de la o ferma din judetul Arges. "In data de 19 octombrie, au fost sacrificati porcii dintr-o ferma din judetul Arges in abatorul de la Valcea. Tot in data de 19 octombrie, in hala de carne au intrat, conform facturii pe care am gasit-o in urma controlului,…