- Politistii efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal in rem, in urma unei sesizari in care se semnaleaza ca la Muzeul National "Constantin Brancusi" din Targu Jiu au fost efectuate lucrari fara autorizatie de constructie. "Lucratori din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale…

- Politistii argeseni au efectuat, marti, trei perchezitii in dosarul de ucidere din culpa deschis in cazul copilului care a murit dupa o anestezie. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, descinderile ofiterilor de la Serviciul de Investigatii Criminale au avut loc…

- Polițiștii din Alba l-au identificat și reținut pe un tanar din județul Brașov, care in noaptea de luni spre marți ar fi incendiat o mașina parcata pe o strada din Alba Iulia. Este cercetat pentru distrugere și va fi prezentat in fața magistraților. La data de 11 februarie 2020, polițiștii Serviciului…

- Inca doi barbați au fost reținuți de polițiști in dosarul penal privind furtul a 44 000 de euro dintr-o locuința din orașul Tismana. Polițiști din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au continuat cercetarile intr-o cauza penala aflata in lucru, privind sustragerea sumei de 44.000 euro, dintr-o…

- Un barbat in varsta de 40 de ani a fost retinut de politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Botosani, dupa ce ar fi incercat sa vanda fictiv, pe internet, mai multe utilaje agricole catre clienti din Botosani, a anuntat purtatorul…

