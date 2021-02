Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de munca au desfasurat, in perioada 4 - 9 ianuarie, actiuni de control in urma carora au aplicat amenzi in valoare de 837.400 de lei, din care 759.900 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca. Conform unui comunicat…

- Pe parcursul lunii decembrie, inspectorii de munca au efectuat un numar de 76 controale in vederea verificarii modului in care angajatorii respecta masurile impuse pe perioada pandemiei, potrivit prevederilor Legii nr. 55 din 15 mai 2020 (privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor…

- O prostituata din Cugir, județul Alba, care de-a lungul vremii a primit peste 160 de amenzi pe care nu le-a platit, a fost obligata de instanța de judecata sa presteze 300 de ore de munca in folosul comunitații.

- Inspectorii de munca ai ITM Alba, cu sprijinul Poliției Orașului Ocna Mureș, au depistat 8 persoane care desfașurau activitate fara forme legale de angajare, in domeniul construcții. De asemenea, au dat amenzi de 160.000 de lei și 8 avertismente. In perioada 14 –18 decembrie, in domeniul relatiilor…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova a desfasurat, in luna noiembrie 2020, actiuni de control in domeniul relatiilor de munca si securitatii si sanatatii in munca, in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 229.100 lei. In domeniul relatiilor de munca, s-au efectuat…

- Inspectia Muncii a aplicat amenzi in valoare de 3 milioane de lei, in urma actiunilor de control desfasurate in perioada 9 - 14 noiembrie 2020, pentru incalcarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca Astfel, Inspectia Muncii, prin inspectoratele…

- Munca la negru ii costa, in continuare, foarte scump pe angajatorii din judetul Buzau. Luna trecuta, inspectorii de munca au amendat noua agenti economici buzoieni cu o suma in valoare de 59.000 lei pentru neregulile constatate in domeniul relatiilor de munca. La aceste sanctiuni se mai adauga amenzi…

- Pe parcursul lunii octombrie, inspectorii de munca au efectuat un numar de 138 controale in vederea verificarii modului in care angajatorii respecta masurile impuse pe perioada pandemiei, potrivit prevederilor Legii nr. 55 din 15 mai 2020 (privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor…