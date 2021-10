Gorj: Activități pentru prevenirea infectării cu COVID-19 La data de 09 octombrie a.c., polițiștii gorjeni, in colaborare cu reprezentanți din cadrul I.J.J. Gorj, I.S.U. Gorj, D.S.P. Gorj, D.S.V.S.A. Gorj, I.T.M. Gorj si C.J.P.C. Gorj, sub coordonarea Instituției Prefectului, au desfașurat acțiuni in sistem integrat, in vederea limitarii raspandirii COVID-19, fiind aplicate peste 40 de sancțiuni contravenționale, in cuantum de 8.000 lei. Astfel, s-a acționat pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2, mentinerea unui climat optim de ordine si siguranta publica si verificarea respectarii normelor legale aplicabile cu ocazia prelungirii starii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

