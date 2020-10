Stiri pe aceeasi tema

- Masca este obligatorie de azi in județul Gorj la 50 de metri in jurul școlilor. Acest lucru a fost aprobat printr-o hotarare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Gorj. A fost instituita obligativitatea purtarii maștilor de protecție și pastrarea distanțarii sociale pentru toate persoanele…

- Comuna Cuca, din județul Galați, este, de joi, in carantina pentru 14 zile, dupa ce rata de infectare a ajuns la 4,74 la mia de locuitori. Zona este pazita de forțe MAI, iar intrarea și ieșirea din comuna se face doar in anumite condiții, prin filtre MAI. Direcția de Sanatate Publica Galați a informat…

- Comuna Cuca, judetul Galati, a intrat in aceasta dimineata in carantina pentru doua saptamani, dupa ce rata de infectare cu COVID-19 a ajuns la 4,74 cazuri la mia de locuitori, a anuntat Institutia Prefectului Galati, potrivit Agerpres.Ordinul de instituire a carantinei a fost adoptat de Centrul National…

- Doua unitati de invatamant din judetul Gorj vor incepe cursurile exclusiv online de la 14 septembrie, in timp ce pentru 42 de scoli a fost adoptat scenariul numarul doi, potrivit news.ro.Prefectura Gorj a transmis printr-un comunicat de presa, in urma analizelor privind incidenta cumulata a cazurilor…

- De la inceputul pandemiei 344 de persoane au fost externate și vindecate de noul coronavirus. Astfel, la Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției Maramureș sunt centralizate urmatoarele informații: 718 persoane confirmate cu noul Coronavirus, 307 persoane internate și aflate sub tratament…

- Purtarea mastilor de protectie devine obligatorie din 1 august in zonele deschise aglomerate din Gorj, exceptie fiind pentru persoanele care desfasoara activitati fizice intense sau in conditii de munca solicitante, se arata in hotararea luata, vineri, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- Autoritatile din judetul Gorj au decis, vineri, obligativitatea purtarii mastii de protectie in anumite spatii deschise, cum ar fi pietele, statiile mijloacelor de transport in comun si zonele de promendada. De asemenea, au fost suspendate toate targurile si balciurile.”Avand in vedere cresterea…

- Precizari ale ministrului sanatatii Ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Foto: Arhiva. Cele mai multe noi cazuri de COVID-19 din cele peste 1100 raportate astazi au fost înregistrate tot în zonele cu cifre în crestere în utlima perioada: Brasov - 113, Arges - 106 si Bucurestiul…