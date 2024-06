Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Din cele 4 victime,doar 3 sunt transportate la spital.O victima refuza transportul.Astazi, un accident rutier a avut loc in apropierea municipiului Constanta, pe drumul spre Tulcea,aproape de Cogealac. Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta, au fost alocate la…

- Astazi , pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati astazi, prin apel la numarul 112 despreproducerea unui accident rutier produs intre doua autoturisme, in localitatea Ovidiu, judetul Constanta. Potrivit ISU, in urma accidentului sunt trei victime neincarcerate,…

- In aceasta dimineața, prin intermediul numarului unic de urgența 112, a fost anunțat un accident rutier produs pe raza localitații Sarmizegetusa. Pentru misiune au fost alocate o autospeciala de descarcerare din cadrul Detașamentului Hunedoara, o ambulanța SMURD din cadrul Garzii de Intervenție…

- Toate cele cinci persoane ranite in accidentul rutier produs la Targu Jiu, in Dragoieni, au fost transportate la Spitalul Județean de Urgența. Raniții au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe și sunt evaluate. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgența Gorj, este vorba de doua femei, ambele cu…

- Astazi, 20 aprilie, un accident rutier a avut loc in localitatea Sibioara, judetul Constanta, la o ferma La fata locului au fost alocate doua resurse Saj B2 ,Smurd B si un elicopter. Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean SAJ Constanta, este posibil ca in urma incidentului sa fi…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati astazi, prin apel la numarul 112 despre producerea unui accident rutier din municipiul Constanta. Incidentul s a produs intre 2 autoturisme, in municipiul Constanta, la intersectia strazilor Constantin Brancusi…

- Patru persoane, intre care un minor in varsta de 7 ani, au fost ranite, vineri, in urma coliziunii dintre doua autoturisme in localitatea Baltatesti, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, potrivit Agerpres. Unul din cele doua autoturisme s-a rasturnat iar femeia aflata…