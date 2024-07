Gorj: Accident rutier grav cu 7 victime la Arcani Un grav accident rutier s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in comuna Arcani, din județul Gorj. Potrivit primelor informații, in urma evenimentului rutier ar fi rezultat 7 victime. Un numar de trei dintre acestea ar fi in stare grava. La fața locului intervine un echipaj de descarcerare, autospeciale din cadrul SMURD, autospeciale ale Serviciului de Ambulanța Județean Gorj, precum și Serviciul Rutier. Citește și: Ansamblul Monumental Calea Eroilor este, oficial, in Patrimoniul UNESCO! Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

