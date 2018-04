Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii, de 6 si 17 ani, au fost raniti in aceasta dimineata in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 67, in localitatea Dragoieni. Potrivit politiei, o soferita, de 35 de ani, din Targu-Carbunesti, in timp ...

- Accident rutier grav in regiunea Harkov din Ucraina. Doi oameni au murit, iar trei au fost raniti dupa ce o masina s-a ciocnit violent cu o ambulanta.Victimele sunt soferul si pasagerul automobilului.

- Premiera in Justiția din Romania! Un politist din Gorj care a urcat baut la volan si a comis un accident, nu mai are dreptul sa conduca, cu exceptia autospecialelor de serviciu. MAi exact o...

- Patru masini au fost implicate in urma cu putin timp intr-un accident rutier produs in localitatea componenta Preajba, din Targu Jiu. Potrivit politiei, o femeie, de 24 de ani, a patruns cu masina pe carosabil fara sa se asigure si ...

- O femeie de 46 ani, din municipiul Bucuresti, a produs un accident care s-a soldat cu doua victime ranite usor. Ieri, in jurul orei 14.35, femeia a condus un autoturism pe str. Cometei, iar la intersectia cu str. Stefan cel Mare nu a respectat semnificatia indicatorului „Oprire”, a patruns in intersectie…

- Echipa de robotica din cadrul Colegiului Național „ Ecaterina Teodoroiu” va primi suma de 3.570 de lei din bugetul propriu al Municipiului Targu Jiu, suma necesara transportului echipei la concursul internațional First Tech Challenge Romania care va avea loc la București. Evenimentul va avea…

- Un tanar de 22 de ani din Dragotesti, judetul Gorj, a fost retinut la mai bine de zece zile de la producerea unui accident rutier, soldat cu ranirea lui si a unui pasager de 17 ani. In urma cercetarilor s-a stabilit ca soferul nu avea per...

- Tragedie in lumea sportului moldovenesc. Una dintre victimele tragicului accident de langa satul Todirești, raionul Anenii Noi este fostul jucator, antrenor, dar si arbitru de fotbal, Ion Clipa. Informatia a fost confirmata pentru Publika.md de seful serviciului de presa, Vlad Burac.