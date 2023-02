Inspectoratul Școlar Județean Gorj are nevoie de consilieri școlari. Vor avea loc angajari in unitațile de invațamant din județul Gorj, in perioada urmatoare. Inspectoratul Școlar Județean Gorj are disponibile 19 posturi de consilieri școlari. Conform conducerii ISJ Gorj, cele 19 posturi vor fi scoase la concurs pentru a fi ocupate de personal calificat. Este vorba de psihologi. In foarte multe unitați de invațamant de pe raza județului nu exista consilieri școlari, de care elevii au nevoie pe parcursul ciclurilor primar și gimnazial. Se are in vedere ca in toate școlile unde sunt sute de elevi…