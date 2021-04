Stiri pe aceeasi tema

- Razboaie, conflicte, exercitii militare sunt tot atatea amenintari care planeaza asupra a peste 200 de specii la nivel global, precum elefantii si gorilele de est, a avertizat miercuri Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii (UICN), informeaza AFP. Un raport al UICN, din care fac…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat marti in unanimitate o rezolutie care cere crutarea instalatiilor civile in conflicte, permitand accesul la apa, hrana sau ingrijiri medicale si care ar urma sa garanteze supravietuirea populatiilor prinse in capcana de lupte, relateaza AFP. Redactata…

- Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii (UICN) a publicat marti ''lista verde a ariilor protejate si conservate'', care integreaza sapte noi situri din Franta, doua din Italia si, pentru prima data, un sit din Elvetia, informeaza AFP. Lista cuprinde in total 59 de situri…

- Transmisiunile LIVE au loc pe pagina oficiala a Primariei Racari, iar oricine vrea sa observe habitatul natural al berzei poate face acest lucru cu un singur click. Initiativa ii apartine primarului orasului Racari, Marius Caraveteanu, care a luat decizia vazand ca ani la rand pasarea alege sa poposeasca…

- Elefantul african de padure a fost plasat joi pe lista rosie a speciilor aflate "in pericol iminent de disparitie" de catre Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii (International Union for Conservation of Nature, IUCN), informeaza AFP. Mai mic decat varul sau de savana, Loxodonta…

- Actiunile privind conservarea mediului au fost ''afectate semnificativ'' de coronavirus si de restrictii asociate, a precizat joi Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii (IUCN), la exact un an de la declararea pandemiei, informeaza DPA. In timp ce restrictiile impuse drept…

- Situatia faunei si florei salbatice s-a deteriorat in 13 ani in Franta, a avertizat miercuri Oficiul francez pentru Biodiversitate (OFB), Muzeul National de Istorie Naturala (MNHN) si Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii (UICN), cerand protejarea speciilor, dar si reducerea presiunilor…

- O echipa de cercetatori din Australia a descoperit noi specii de crustacee in apele subterane din nordul tarii, informeaza marti Xinhua. Cercetatorii de la Organizatia pentru Cercetare Stiintifica si Industriala a Commonwealth (CSIRO) si de la Universitatea Charles Darwin (CDU) au colectat esantioane…