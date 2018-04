Desi maimute precum cimpanzeii si gorilele sunt mai numeroase decat lasau sa creada estimarile in Africa de Vest, ele sunt inca in pericol si au nevoie de protectie, populatia lor fiind in declin, sustine un studiu international publicat miercuri si citat de AFP.



Circa 362.000 de gorile de campie de vest traiesc in vestul Africii ecuatoriale, o zona pe care o impart si cu 129.000 de cimpanzei, potrivit unui studiu publicat de revista Science Advances.



Initial, numarul acestora era estimat la intre 150.000 si 250.000 in cazul gorilelor si la 70.000- 117.000, in cel al cimpanzeilor.

