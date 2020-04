Stiri pe aceeasi tema

- Tururile din Africa in care erau observati urangutanii si gorilele au fost suspendate, dupa ce rezervatiile mamiferelor au fost inchise publicului din cauza pandemiei de Covid-19.Nu este cunoscut daca gorilele pot contracta coronavirusul, dar exista temei ca si aceste animale pot fi in pericol,…

- In plina epidemie de coronavirus, specialiștii spun ca femeile insarcinate prezinta un risc mult mai ridicat de a contacta boala și trebuie sa sporeasca masurile de prevenție, mai ales in situația in care medicamentele administrate in tratamentul...

- In Olanda, oamenii socializeaza in parcuri sau pe marginea canalelor, s-au format cozi uriase in fata magazinelor care vand marijuana și doar strainii se autoizoleaza din cauza virusului. In Miami, plajele au fost pline inainte ca autoritatile sa le inchida, anunța MEDIAFAX.Desi 150 de oameni…

- Trei laboratoare din Belgia, SUA și Germania anunța descoperirea unui anticorp care ar putea combate coronavirusul. Spre deosebire de vaccin, anticorpul nu previne apariția bolii dar poate ajuta la tratarea ei. Urmeaza teste preclinice de eficiența și...

- Cel puțin deocamdata, epidemia de coronavirus nu a afectat ritmul lucrarilor de la cele trei noi stadioane, Steaua, Arcul de Triumf și Giulești. „Se lucreaza normal, nu am fost anunțați ca ar trebui sa reducem numarul de muncitori de pe șantiere sau programul de lucru", au precizat surse din Compania…

- „ Coronavirusul care provoaca Covid-19 poate ramane in aer cel puțin 30 de minute și poate calatori pana la 4,5 metri – dincolo de „ distanța sigura” recomandata de autoritațile sanitare din intreaga lume, potrivit unui studiu realizat de o echipa de epidemiologi a guvernului chinez „. Informatiile…

- Cercetatorii chinezi care investigeaza originea animala a epidemiei de coronavirus din China au descoperit ca un mamifer pe cale de disparitie ar fi transmis coronavirusul la oameni, scrie agentia Xinhua, citata de The Guardian.