Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, ia in calcul mutarea penintenciarelor aflate in zonele centrale in afara localitatilor. In acest sens, aceasta susține ca are nevoie de ajutorul coaliției de guvernare. „Penitenciarul din Targu Mures a fost construit in 1884 si este unul din acele sase penitenciare…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat vineri, la Targu Mures, ca va discuta cu autoritatile locale, judetene si cu autoritatile centrale, pentru ca penitenciarele aflate in zona critica a oraselor, in special cele situate in zonele centrale, sa fie mutate in afara acestor localitati.

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat luni, 23 octombrie, ca Romania nu mai inregistreaza niciun caz de refuz al predarii fugarilor de catre țarile UE și ca 2.600 de fugari au fost aduși in Romania in ultimii 4 ani.„Nu mai inregistram niciun caz de refuz al predarii. In trecut, asa cum cunoasteti,…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu a declarat vineri, la Oradea, ca s-ar impune ca sase penitenciare din tara, situate in centrele oraselor, sa fie mutate la periferiile localitatilor, insa aceasta problema este una foarte dificila si pentru care ar trebui sa existe un acord la nivelul Guvernului, potrivit…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu a declarat vineri, la Oradea, ca s-ar impune ca sase penitenciare din tara, situate in centrele oraselor, sa fie mutate la periferiile localitatilor, insa aceasta problema este una foarte dificila si pentru care ar trebui sa existe un acord la nivelul Guvernului, potrivit…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu a declarat azi, la Oradea, ca s-ar impune ca sase penitenciare din tara, situate in centrele oraselor, sa fie mutate la periferiile localitatilor, insa aceasta problema este una foarte dificila si pentru care ar trebui sa existe un acord la nivelul Guvernului. Este…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a declarat joi, 12 octombrie, ca persoanele fugite in Italia inainte ca instanța de judecata sa ii condamne la inchisoare nu pot fi aduse in țara pentru ispașirea pedepsei decat daca sunt „localizați”, iar acest lucru nu il pot face autoritațile romane„Aceasta procedura…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat marti ca pe angajarea raspunderii, avizul Ministerului Justitiei a fost unul favorabil, cu observatii. ”E drept au fost destul de multe observatii, facute de aparatul tehnic, au fost inaintate Ministerului de Finante”, a mai spus Alina Gorghiu, ea precizand…