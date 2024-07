Stiri pe aceeasi tema

- Alina Gorghiu a anuntat ca instanta de fond din Malta a hotarat predarea lui Paul-Philippe al Romaniei, condamnat la trei ani si patru luni de inchisoare pentru cumparare de influenta si complicitate la abuz in serviciu. Decizia nu este insa definitiva. Anunțul ministrului Justiției „Instanta de fond…

- „Tricolorii” pot ajunge in optimile de finala ale Campionatului European dupa a doua etapa a grupelor. Romania a inceput cu dreptul EURO 2024, invingand Ucraina cu 3-0 in prima etapa din grupe. Acest rezultat le ofera „tricolorilor” oportunitatea de a se califica in optimi, posibil chiar de azi. Calculele…

- Guvernul a adoptat, joi, proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cetațeniei romane, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative. „Modernizam Legea cetațeniei romane pentru ca a ramas anacronica”, susține ministrul Justiției, Alina Gorghiu.

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, anunța inițierea unui proiect de lege care prevede inasprirea pedepselor pentru agresiunile impotriva copiilor. „Cei care ar trebui sa le poarte de grija și nu o fac trebuie sa știe ce risca”, susține ministrul.

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a declarat, vineri, dupa promulgarea Legii privind combaterea evaziunii fiscale, ca Romania trece la o noua etapa judiciara in aceste spete, mentionand ca "au fost destule cazuri in care executarea pedepsei nu a remediat

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca, unui dintre initiatorii legii privind consolidarea combaterii evaziunii fiscale, a afirmat ca „au fost destule cazuri in care executarea pedepsei nu a remediat fapta incriminata”, iar „recuperarea prejudiciului de pana la un milion de euro + o majorare de 15% + dobanzi/penalitati…

- Echipa de canotaj a Romaniei a inregistrat rezultate excelente la Campionatele Europene, reușind sa obțina trei medalii de aur. Anunțul a fost facut de Federația Romana de Canotaj. Trei medalii de aur pentru Romania la Campionatele Europene de canotaj Romania a obținut o medalie de aur la Campionatele…