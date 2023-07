Stiri pe aceeasi tema

- The Minister of Justice, Alina Gorghiu, stated on Friday that all the institutions involved in finding out the truth about the exploitation of some disabled people in three old age homes in Voluntari have an obligation to provide answers to society."I am a woman, a mother, the minister of justice!…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a declarat vineri, 7 iulie, ca a discutat cu procurorul șef al DIICOT, Alina Albu, și ca „am fost asigurata ca, in scurt timp, vom vedea și soluția“ dupa ce zeci de batrani au fost gasiti in conditii inumane in trei azile din Voluntari.„Sunt femeie, mama, ministru…

- Ministra Justiției se ține de cuvant și viziteaza primul penitenciar in mandatul sau actual. Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, efectueaza o vizita la Penitenciarul Mioveni și la instanțele de judecata din circumscripția teritoriala a Curții de Apel Pitești. Așa cum a afirmat in declarațiile sale publice,…

- Ministerul Justitiei a fost chemat in instanta, in perioada 2008 - 2022, in peste 22.800 de dosare inaintate de magistrati si care vizau diferite drepturi salariale. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a spus, joi seara, la Digi24, ca ministerul pierde majoritatea acestora procese.

- ICCJ a anunțat joi ca a decis sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu modificarile Legii privind pensiile de serviciu, care a trecut miercuri de Parlament. Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, pe de alta parte, susține ca procedura este una constituționala.„Obligația mea e una de rezerva…

- La nivel de decizie politica avem angajamente pe care trebuie sa le respectam, a subliniat Alina Gorghiu, miercuri dupa-amiaza, la TVR Info, in contextul protestelor din justiție. Ea a amintit ca reforma pensiilor de serviciu "este o obligație la nivel național".

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, bate cu pumnul in masa pe tema pensiilor speciale. Gorghiu spune ca prevederile din PNRR sunt corecte și ca pensiile speciale nu pot depași salariile in plata, fiindca acest lucru nu este... moral!Soluția sta in dialog, spune Gorghiu CITESTE SI BREAKING NEWS…

- Fostul premier Nicolae Ciuca a fost ales, marți, in funcția de președinte al Senatului, cu 88 de voturi „pentru” și 16 „contra”. Anca Dragu, propunerea USR, a obținut doar 16 voturi ”pentru” si 88 ”impotriva”. Au votat 114 de senatori, voturi nule – 10. Celelalte grupuri parlamentare nu au propus candidați.…