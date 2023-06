Stiri pe aceeasi tema

- Comasarea alegerilor dorita de catre liberali și respinsa de pesediști, pare ca și-a dat duhul inainte de a se naște. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu și-a declarat joi seara ”supararea” ca nu s-a gasit o varianta de comasare a alegerilor de anul viitor dand vina pe PSD. ”Supararea mea, ca exista…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, afirma ca liberalii nu se preocupa in acest moment de gasirea prezidentiabilului pentru anul viitor, insa intotdeauna PNL a avut resurse in acest sens. Gorghiu declara, insa, ca este ”prematur” sa se discute acest subiect in 2023.”Noi avem intotdeauna resurse de…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu (PNL), afirma, joi seara, ca liberalii au destui oameni suficient de bine pregatiti in administratie care ar putea castiga Primaria Capitalei, dar precizeaza ca lucrurile nu au fost discutate in randul partidului.Intrebata daca s-ar putea merge cu o alta varianta…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a declarat luni ca, din pacate, la momentul acesta nu exista o concluzie pe subiectul comasarii alegerilor dar ca PNL va face aceasta discutie in coalitie, cat mai e posibil. Inca mai este timp, a mai spus ea, precizand ca la sfarsitul acestei sesiuni…

- Subiectul comasarii alegerilor este pe masa coaliției, afirma vicepreședintele PNL Alina Gorghiu. Ea precizeaza ca o decizie va fi luata „dupa ce se va epuiza subiectul deficitului bugetar”.

- PNL nu are un „scenariu predeterminat” in privinta comasarii alegerilor, discutiile pe acest subiect sunt „deschise” si nu exista niciun fel de „optiune dominanta” in acest sens, a declarat marti presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu. „Fac precizarea, inainte de a va da toate argumentele…

- Alina Gorghiu, presedintele interimar al Senatului a prezentat marti argumentele pentru comasarea alegerilor in 2024, ea precizand ca intentia PNL este aceea de a nu se concentra in 2024 pe batalii politice. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca PSD se opune comasarii alegerilor și a explicat…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a respins ferm varianta comasarii unor alegeri, in 2024 și susține ca nu e constituționala aceasta varianta. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a respins ferm varianta comasarii unor alegeri, in 2024, dat fiind ca in ultimele saptamani atat reprezentanți ai PNL cat și…