Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu a declarat luni, in conferinta ”Viziunea femeilor lider pentru o Europa a egalitatii de sanse: rezilienta – raspuns la multiplele crize cu care ne confruntam”, ca Romania, din pacate, nu exceleaza la capitolul promovarii femeilor in cele mai diverse…

- USR a anuntat ca presedintele Consiliului National al Audiovizualului, Monica Gubernat, va veni la Comisia pentru cultura a Camerei Deputatilor pe 28 martie, pentru o discutie despre situatia mass-media din Romania si rolul CNA, anunța Agerpres.Potrivit unui comunicat de presa remis vineri AGERPRES…

- Marcel Ciolacu spune ca in Romania trebuie o corelare intre varsta de pensionare si speranta de viata. „Avem o speranta de viata mai redusa fata de celelalte state europene, nu poti sa aplici reguli in Romania ca in Franta”, a declarat liderul PSD. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca egalizarea varstei de pensionare in cazul femeilor cu barbatii este un lucru asumat in Planul National de Redresare si Rezilienta. Intrebat, la Digi 24, care e optiunea PSD in legatura cu egalizarea varstei de pensionare, Ciolacu a spus: „E un lucru…

- Proiectul pentru legalizarea tratamentului cu cannabis medicinal este in dezbatere in Comisia de Sanatate a Camerei Deputaților. Inițiator este fiica unei femei ucise de cancer. Ministerul Sanatații susține fara doar și poate, utilizarea in beneficiul pacienților a produselor noi aparute, potrivit Antena3…

- Romania are nevoie de o aeronava prezidențiala, spun președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, in contextul controverselor legate de deplasarea președintelui Klaus Iohannis in Japonia cu un avion privat, inchiriat de la o companie luxemburgheza,…

- In ședința de astazi in cadrul Camerei Deputaților s-a votat o lege privind majorarea salariaților romani cu aproape 50%. Personalul din institutiile si autoritatile publice incluse in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile si fonduri externe rambursabile sau in implementarea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, au convocat cele doua foruri legislative de la ora 16,00 si, respectiv, ora 12,00.Conform reglementarilor, in prima zi a sesiunii parlamentare sunt alesi, in sedinta de plen a fiecarei Camere, membrii…