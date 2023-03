Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu a declarat luni, in conferinta ”Viziunea femeilor lider pentru o Europa a egalitatii de sanse: rezilienta – raspuns la multiplele crize cu care ne confruntam”, ca Romania, din pacate, nu exceleaza la capitolul promovarii femeilor in cele mai diverse…

- Romania are nevoie de o aeronava prezidențiala, spun președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, in contextul controverselor legate de deplasarea președintelui Klaus Iohannis in Japonia cu un avion privat, inchiriat de la o companie luxemburgheza,…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, afirma, vineri, intrebata fiind daca Romania nu risca sa intre in colaps financiar din cauza imprumuturilor publice contractate de autoritati, ca tara are resurse si ca nu isi face ”niciun fel de grija” cu privire la capacitatea economica a Romaniei.…

- PNL lucreaza la proiecte de legi care urmaresc cresterea natalitații in Romania. Printre acestea se numara flexibilizarea programului de munca al parintilor cu copii sub opt ani, gratuitate la transport pentru femeile insarcinate si asigurarea protectiei locului de munca in cazul femeilor care sufera…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu scrie vineri ca pentru Ucraina, va fi un proces de reconstructie greu, dar Romania sustine ferm un principiu, si anume ca ucrainenii merita sa traiasca in pace si sa isi decida singuri propriul destin. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele interimar al Senatului, senatorul PNL Alina Gorghiu, a declarat luni, despre Institutul Revolutiei Romane din decembrie 1989, ca ramane un esec al ultimilor ani din Romania si ca, din nefericire, acest institut a produs doar ceata sau mai multa ceata de-a lungul timpului, in loc sa lamureasca…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a declarat luni ca Senatul nu are nicio competenta in legatura cu schimbarile din cadrul Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989 (IRRD), despre care spune ca este „un esec al ultimilor ani din Romania”. „Acolo se regleaza conturi, in loc…

- Presedintele interimar al Senatului, liberala Alina Gorghiu, a afirmat vineri, despre raportul Frontex, ca Austria s-a opus aderarii Romaniei la spatiul Schengen pe baza unor date false, ea aratand ca nu e prea tarziu pentru cancelarul austriac sa indrepte nedreptatea facuta tarii noastre, anunța…