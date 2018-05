Senatorul PNL Alina Gorghiu i-a cerut public, vineri, presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, sa astepte avizul Curtii de la Venetia atunci cand va ajunge la Curte sesizarea PNL pe legea privind statutul magistratilor.



"In Senat, ultima lege a Justitiei, 303, se voteaza in Comisia juridica pe repede inainte, iar miercuri va intra in plenul Senatului, motiv pentru care, saptamana viitoare vom vedea din partea PNL ultima sesizare la Curtea Constitutionala pe 303, legea privitoare la statutul magistratilor. Ii cer astazi, public, domnului Dorneanu sa faca in asa fel ca,…