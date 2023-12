Stiri pe aceeasi tema

- ”De la inceputul anului am adus peste 700 de fugari si mai am o veste buna, un nume sonor de fugar, fostul primar al minicipiului Slatina, Minel Florin Prina va fi adus de statul roman inapoi in tara. In urmatoarea saptamana vom avea acest fugat in sistemul penitenciar romanesc”, a declarat Gorghiu.Ministrul…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a declarat luni, la Digi24, ca fostul primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, ar putea fi adus in țara in primavara anului viitor. Ministrul a mai explicat ca cel puțin 150 de fugari au fost aduși din Germania in Romania in acest an, adaugand ca „nu putem sa arestam…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a afirmat, luni, ca, in perioada 2015 - 2023, peste 8.000 de persoane au fost aduse in tara in vederea executarii pedepsei, mentionand ca directia pe care o urmeaza procedurile legale in cazul fugarilor este favorabila Romaniei."Eforturile Administratiei Nationale…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat, luni, ca Dorin Lazar Maior, fost deputat si fost lider al unor asociatii de revolutionari, va fi ajunge in scurt timp in Romania pentru a executa o condamnare primita intr-un dosar in care a fost acuzat de cumparare de influenta. „Nimeni nu e mai presus…