Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile la Centura Ocolitoare a Municipiului Fagaraș avanseaza si intra astfel, intr-o noua etapa, anunța primarul Fagarașului, Gheorghe Sucaciu. Lucrarile la varianta de ocolire a Municipiului Fagaraș se desfașoara conform graficului stabilit. Au fost montate grinzile prefabricate din beton armat,…

- Inspectoratul de Poliție Județean Harghita, prin Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații și Serviciul de Investigații Criminale, reitereaza importanța vigilenței in fața unor noi metode de inșelaciune online identificate recent. Infractorii folosesc tehnici sofisticate pentru a obține…

- Anunț IMPORTANT! In data de 21, 22, si 23.05.2024 in cadrul Compartimentului de Radiologie al Spitalului Municipal Codlea, se vor efectua CT (computer tomograf) in regim GRATUIT cu substanța de contrast in baza unei programari la numarul de telefon 0268252153, in limita locurilor disponibile. Este necesar…

- Pentru prima data, in ultimii 10 ani, Muzeul Județean de Istorie Brașov refuza sa participe la Noaptea Muzeelor 2024. Muzeul Județean de Istorie Brașov nu va participa la Noaptea Muzeelor , eveniment care va avea loc sambata, 18 mai. Muzeul Județean de Istorie Brașov anunța ca se solidarizeaza cu revendicarile…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a criticat joi Guvernul pentru pierderile de la CFR Calatori, mai mari cu 464% fata de anul trecut, si a afirmat ca falimentul companiei „e aproape”. „Pierderile CFR Calatori estimate pe anul 2024 sunt cu 464% mai mari decat cele raportate la 31 decembrie 2023. In cele…

- Un pui de caprioara ranit, a fost salvat de jandarmii brasoveni. Animalul a fost gasit pe strada Harmanului. Un pui de caprioara ranit, care s-a ratacit pe strada Harmanului , a fost salvat de jandarmi, care au intervenit la apelurile primite prin 112. Miercuri dimineața, mai multe apeluri prin 112…