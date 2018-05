Senatorul PNL Alina Gorghiu a afirmat, miercuri, ca lupta in jurul legilor justitiei ''este foarte departe de final'', precizand ca Partidul National Liberal ''isi va conjuga eforturile'' cu presedintele Klaus Iohannis, pentru ca seful statului dovedeste ca ''intelege rigorile si standardele internationale in materie de stat de drept''.



