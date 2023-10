Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a avut, vineri, o intalnire de lucru cu Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Parchetului European (EPPO), in marja reuniunii Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI). Romania are schema completa de 20 de procurori la nivelul Parchetului European, magistrați…

- Ministrul Justiției a transmis un mesaj video prin care anunța ca are ca prioritate zero, pe agenda, tema fugarilor. Alina Gorghiu susține ca de la inceputul anului au fost aduși in țara peste 600 de fugari. „E important sa stiti ca Ministerul Justitiei are ca prioritate zero pe agenda tema…

- Direcția Naționala Anticorupție ( DNA ) a transmis un comunicat de presa prin care „saluta eforturile Ministerului Justiției din Romania și decizia autoritaților italiene de extradare in Romania a fostului ministru Darius Valcov , in vederea executarii pedepsei privative de libertate dispuse de instanțele…