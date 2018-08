Senatorul PNL Alina Gorghiu acuza Guvernul ca in loc sa aloce bani pentru investitii in spitale, scoli si autostrazi, au "bagat bani la maxim in tunuri cu apa, gaze lacrimogene, bastoane si alte obiecte de teroare". Gorghiu a postat vineri pe Facebook o fotografie a unui participant la mitingul din Piata Victoriei. "Am primit aceasta poza de la cineva din Piata Victoriei! Ochii ii are in lacrimi de la gazele lacrimogene date la ordinul lui Dragnea, care are intoleranta la proteste libere impotriva unui guvern de borfasi!!!! Respect tuturor care sunt acolo! (...) In loc de investitii in spitale,…