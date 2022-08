Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a declarat, luni, ca in interiorul PNL nu s-a discutat despre o remaniere, subliniind ca aceasta „este atributul premierului”. Intrebata de ziaristi la Palatul Parlamentului daca ministrul Energiei, Virgil Popescu, a gestionat bine criza energetica, Gorghiu a afirmat ca acesta si-a asumat o misiune „dificila”, insa acum situatia este „una stabila” si Executivul a luat toate masurile pentru a se putea trece peste o iarna dificila. „In acest moment, in interiorul PNL nu a fost discutata remanierea. (…) Consider ca Virgil Popescu si-a asumat o misiune…