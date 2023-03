Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala va celebra Centenarul Constitutiei Romaniei Intregite (1923 - 2023) in cadrul unei Adunari solemne care va avea loc, lunea viitoare, la Palatul Parlamentului, in sala de plen a Senatului, informeaza un comunicat al CCR, potrivit Agerpres.

- Presedintele interimar al Senatului, vicepresedintele PNL Alina Gorghiu a reactionat, luni, la declaratiile lui Rares Bogdan referitoare la ministrul Aurescu, ea precizand ca pe orice ministru s-a dat un vot in PNL si genul acesta de discutie trebuie sa aiba loc in sedintele de partid nu in platourile…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu a declarat astazi ca asteapta sa afle ce se intampla cu taxarea pe care statul roman trebuie s-o impuna OMV Petrom, ea precizand ca titularul acelor modificari si cel care trebuia sa se ocupe de modificarile la regulament este Ministerul Finantelor,…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, spune ca ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, si-a recunoscut greseala pentru ca a facut referire la o sentinta care nu a fost pronuntata.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, la Braila, dupa ce secretarul general al partidului, Paul Stanescu, a anuntat public ca acesta este propunerea social-democratilor pentru functia de premier care va reveni formatiunii din luna mai, ca nu isi doreste sa fie „prim-ministrul unui guvern…

- Presedintele interimar al Senatului, liberala Alina Gorghiu, a afirmat vineri, despre raportul Frontex, ca Austria s-a opus aderarii Romaniei la spatiul Schengen pe baza unor date false, ea aratand ca nu e prea tarziu pentru cancelarul austriac sa indrepte nedreptatea facuta

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a declarat luni, in plenul comun al Parlamentului depidat vizitei oficiale a presedintelui Parlamentului European, Roberta Metsola, la Bucuresti, ca Romania are in continuare acest obiectiv strategic national pe care il va realiza cu siguranta:…