Senatorul PNL Alina Gorghiu afirma ca Directiva europeana privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale nu a fost implementata in legislatia din Romania ca urmare a scandalului pe tema justitiei, precizand ca va cere discutarea cu prioritate a acestei directive in Comisia speciala pentru legile justitiei. "Orice procedura de infringement apare atunci cand o tara nu transpune o directiva care este obligatorie intr-un anumit interval. (...) Noi, pana in aprilie 2018 aveam obligatia ca stat sa transpunem…