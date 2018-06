Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea PNL, Alina Gorghiu, a declarat joi ca motivarea Curtii Constitutionale cu privire la revocarea sefei Directiei Nationale Anticoruptie s-a publicat "intr-o graba fara precedent" si nu are cum sa nu se gandeasca ca exista o legatura cu pronuntarea unei "anumite" sentinte vineri si un miting…

- „Aceasta decizie a CCR aparent vorbește doar despre o chestiune foarte concreta de revocare sau nerevocare a procurorului șef DNA, in realitate sunt mult mai multe teme care apar și care trebuie aduse in discuție: in bunaoara statutul procurorilor. Sunt convins ca procurorii trebuie sa fie independent,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca asteapta motivarea CCR referitoare la revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, afirmand insa ca procurorii nu trebuie sa fie ”controlati politic” si cia acestia sunt sub autoritatea, nu in ministrului Justitiei. „Astept motivarea Curtii, pe care o…

- Curtea Constitutionala subliniaza ca Ministerul Public functioneaza sub autoritatea ministrului justitiei, asa cum este trecut in mod explicit, clar si fara echivoc in Constitutie. Presedintele nu are decat un rol solemn de a da greutate si legalitate deciziei de numire si implicit de revocare in cazul…

- Judecatorii Curtii Constitutionale au admis, miercuri, sesizarea Guvernului, dupa ce Klaus Iohannis a refuzat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, procuror sef al DNA. Curtea Constitutionala a decis ca exista un conflict institutional intre Executiv si Presedintie. CCR sustine ca…

- "Calin Popescu-Tariceanu a subliniat faptul ca Romania parcurge o etapa deosebit de importanta in cadrul procesului de consolidare a statului de drept, prin asigurarea independentei Justitiei, cu respectarea deopotriva a drepturilor si libertatilor cetatenilor. In acest proces, Parlamentul are un…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Focsani, referindu-se la faptul ca pachetul de legi ale Justitiei a fost atacat pentru a doua oara la Curtea Constitutionala, ca o grupare de partide sustine, in continuare, "statul paralel", mentionand ca actele normative in cauza au fost adoptate…

- "Mingea va ajunge in terenul președintelui Iohannis, care pe mine ma surprinde ca nu și-a luat o minima precauție. Mie imi e foarte greu sa ințeleg cum va putea sa refuze președintele cererea de revocare, cand exista acuzații atat de concrete. Președintele este obligat sa vegheze la respectarea Constituției,…