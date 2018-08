Stiri pe aceeasi tema

- "Intr-un stat democratic autentic, orice ministru in situatia doamnei Carmen Dan ar fi demisionat de mult timp, pentru ca prezenta ei acolo nu face decat sa arunce dubii asupra transparentei si corectitudinii evaluarii politice a ceea ce s-a intamplat de fapt. Noi, ca partid politic parlamentar,…

- "Toata aceasta situatie a fost generata si propagata de mesajele si actiunile de incitare la nesupunere civica si haos transmise in spatiul public de liderii si reprezentantii partidelor din Opozitie. Resping cu fermitate orice agresiune impotriva unei femei care isi facea datoria de a asigura protectia…

- Liderul liberal Alina Gorghiu, intr-o postare pe Facebook, spune ca social-democrații vor raspunde pentru acțiunile violente din Piața Victoriei. Afirmațiile liderului PNL vin in contextul in care ministrul de Interne a fost citat de parlamentari pentru a raspunde intrebarilor legate de evenimentele…

- ''Am trait impreuna cele mai violente confruntari din perioada mineriadelor, de 27 de ani incoace. E ceva ce nu trebuie ignorat, cum am ajuns dupa 27 de ani la violenta, cum am reusit sa facem in anul Centenar ca romani angajati ai statului roman sa se lupte cu alti romani. (...) Cel mai simplu lucru…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan și șefii din Jandamerie susțineau ca in timpu protestelor din data de 10 august, din Piața Victoriei, a fost prezent și un procuror de la Parchetul Militar, care a monitorizat intervenția jandarmilor.Prim-procurorul Parchetului Militar, Ionel Corbu, susține…

- Procurorii militari s-au sesizat din oficiu si au deschis dosar penal cu privire la modul de interventie al jandarmilor si incidentele petrecute la manifestatia de vineri seara din Piata Victoriei, a informat, sambata, Parchetul General. “In cursul zilei de astazi, procurori militari din cadrul Parchetului…

- La mitingul din Piața Victoriei s-au înregistrat câteva incidente violente între manifestanți și forțele de ordine. Jandarmii au folosit tunurile cu apa și gazele lacrimogene deoarece protestatarii au încercat sa ocupe spațiul din fața Guvernului și au forțat gardurile, aruncând…