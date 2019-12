Gorghiu: Avem o mare responsabilitate pe umeri: aceea a consolidării democraţiei Vicepresedintele Senatului Alina Gorghiu a declarat luni ca a venit momentul recladirii Romaniei noi, subliniind ca trebuie continuat proiectul de tara incredintat de cei care au luptat in decembrie 1989. "Astazi a venit randul nostru, stimati colegi, sa recladim aceasta Romanie noua. La mentinerea acestei mosteniri istorice trebuie sa ne indreptam privirile catre romani, sa muncim pentru bunastarea lor, sa continuam politica de integrare in Uniunea Europeana, in NATO, sa garantam practic modernizarea acestui stat si sa fim cei care asigura succesul intregii natiuni. Romania noua este in egala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

