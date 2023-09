Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat vineri ca DIICOT va infiinta 25 de pozitii noi de procurori, care vor fi concentrati pe combaterea traficului stradal, pe raza Bucuresti-Ilfov, un Birou antidrog la Constanta si posturi alocate in judete cu centre universitare si turism ridicat, precum…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, declara ca Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) va beneficia de inca 25 de procurori care se vor ocupa de fenomenul drogurilor. „Structura DIICOT este una care are vreo 240 de procurori in total. In sectia legata…

- Ministrul spune ca strategia juridica europeana este de a nu condamna consumatorul ci trebuie combatut mai eficient traficul. Gorghiu propune in acest sens ca traficanții sa nu mai poata beneficia de pedepse cu suspendare.„Este o nevoie de o lege similara cu Anastasia, sa-i zicem 2 Mai”, a spus ministrul.Ministrul…

- Ministrul spune ca strategia juridica europeana este de a nu condamna consumatorul ci trebuie combatut mai eficient traficul. Gorghiu propune in acest sens ca traficanții sa nu mai poata beneficia de pedepse cu suspendare.„Este o nevoie de o lege similara cu Anastasia, sa-i zicem 2 Mai”, a spus ministrul.Ministrul…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat, joi, ca nimeni nu va mai putea introduce droguri in penitenciare prin corespondenta, dupa ce Guvernul a adoptat un regulament modern pentru executarea pedepselor. In penitenciarele din Romania sunt 24.000 de detinuti.

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a afirmat ca numai in acest an au fost demarate cercetari in peste 6.000 de dosare penale avand ca obiect traficul de droguri, potrivit Agerpres. “Chiar in aceste zile ne confruntam in Romania cu o tema extrem de sensibila: consumul si traficul de droguri. Din pacate,…

- Alina Gorghiu, Ministrul Justiției, a declarat ca anul acesta au fost inițiate cercetari in mai mult de 6.000 de dosare penale privind traficul de droguri."Chiar in aceste zile ne confruntam in Romania cu o tema extrem de sensibila: consumul si traficul de droguri. Din pacate, in ultimul timp, fenomenul…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat miercuri la Chisinau, in cadrul declaratiilor comune cu ministrul justitiei din Republica Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, ca pentru tara noastra este o provocare importanta combaterea traficului si a consumului de droguri si, in primul rand, destructurarea…