Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat sambata ca amanarea in Senat a dezbaterii asupra proiectului de lege privind carantinarea si izolarea "denota iresponsabilitate si nepasare" si a cerut conducerii PSD sa ii dea afara din partid pe cei care au afirmat, intr-o postare a PSD pe o retea de socializare, ca romanii sunt "ciumatii Europei". "Amanarea de astazi a votului in Senat pentru o lege atat de importanta pentru sanatatea oamenilor denota iresponsabilitate si nepasare! Ca sa aiba loc sedinta CEx inainte? Pai sta sanatatea publica in loc de domnul Ciolacu care vrea sa se puna la adapost de…