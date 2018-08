Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al PNL Alina Gorghiu, actual senator de Timiș, spune ca așteapta ca Liviu Dragnea sa apara la televizor și sa spuna ca a fost rapit de extratereștri. „Urmeaza episodul 2: saptamana viitoare va veni și ne va comunica cum, la inceputul anului, a fost rapit de extratereștri și vreo trei…

- Senatorul PNL de Timiș Alina Gorghiu este ferm convinsa ca Liviu Dragnea este cel a adus in Piața Victoriei, in timpul protestelor din 10 august, huliganii, dar și pe cei care au starnit momentele violente. Fostul președinte al partidului a mai precizat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa organizata…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu spune ca scrisoarea premierului Viorica Dancila catre Comisia Europeana si declaratia de presa de duminica a ministrului Carmen Dan au adus aceasta guvernare la punctul cel mai jos imaginabil, iar Dancila si Dan, dar si Liviu Dragnea, "sponsorul lor politic", trebuie sa plece…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat, joi, la Timișoara, cu privire la interviul dat de Liviu Dragnea la un post național de televiziune, miercuri seara, ca are un “profil de om bolnav, de obsedat” și ca cei care il susțin ar trebui sa fie “ingrijorați”, transmite corespondentul MEDIAFAX.“Am…

- Senatorul PNL de Timis Alina Gorghiu, a declarat, joi, la Timisoara, ca mitingul de sambata, din Bucuresti, este de fapt unul de sustinere a lui Liviu Dragnea, care vineri asteapta sentinta in dosarul DGASPC Teleorman, transmite corespondentul MEDIAFAX.