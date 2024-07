Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat joi o ordonanta de urgenta care da posibilitatea monitorizarii cu bratari electronice si in cazul persoanelor aflate sub control judiciar sau arest la domiciliu, dar si pentru persoanele eliberate conditionat si care au anumite restrictii. „Inceput ca proiect pilot in anul 2022, pentru…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a afirmat, marti seara, ca Gabriela Firea, candidatul PSD la Primaria Capitalei, va castiga alegerile si a precizat ca nu vede niciun motiv pentru care alegatorii sa il voteze pe Nicusor Dan. El a mai adaugat ca nu a discutat cu Cristian Popescu…

- Alina Gorghiu este de parere ca lupta anticoruptie in Romania funcționeaza și ca este „este „foarte posibil” ca DNA sa se sesizeze in legatura cu investigatia Recorder privind afacerile primarului PNL din Sinaia, Vlad Oprea.

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a afirmat, joi, ca si-ar fi dorit ca decizia Consiliului Superior al Magistraturii in cazul Ioanei Ancuta Popoviciu, judecatoarea care solutioneaza dosarul lui Vlad Pascu, soferul drogat care anul trecut a accidentat mortal doi tineri in localitatea 2 Mai, „sa spulbere”…

- Ministrul Justitiei a declarat despre Cartierul Justitiei ca ”a fost un efort pe parcursul a 13 ani si vreo 8 ministri. ”Acest proiect al Cartierului Justitiei a fost inclus in programul de guvernare din 2016 si pana astazi, tot vorbim de acest mare proiect de investitii, insa ce se stie mai putin despre…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat luni ca procedura predare a fugarului Ionel Arsene, condamnat pentru trafic de influenta, se apropie de final. Ea spune ca Arsene a invocat, prin echipa de avocati, ca are depresie si ca exista un risc ridicat de suicid daca este incarcerat in Romania.