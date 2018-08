Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca președintele ICCJ, Cristina Tarcea, pune presiune pe judecatorii de la ICCJ sa scoata mai repede motivarea in dosarul sau și apoi sa se organizeze un proces fulger. Dragnea susține ca ”statul paralel” și Klaus Iohannis sunt cei care pun presiune pentru…

- Senatorul PSD Liviu Marian Pop, fost ministru al Educatiei, a incercat sa faca pe sociologul. El face un sondaj pe Facebook prin care le cere oamenilor sa se exrime daca sunt sau nu de acord cu suspendarea președintelui Klaus Iohannis pentru refuzul constant de a nu emite decretul de revocare a procurorului-șef…

- UDMR nu vede vreun motiv serios pentru suspendarea presedintelui Klaus Iohannis. Afirmația a fost facuta, la RFI de catre senatorul Cseke Attila, dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca din punctul sau de vedere suspendarea presedintelui trebuie sa fie o optiune serioasa, iar luni urmeaza sa…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca membrii Coaliției de Guvernare PSD- ALDE vor decide luni daca vor merge pe varianta suspendarii președintelui Iohannis, dar considera ca suspendarea „trebuie sa fie o opțiune serioasa”. „Eu nu aștept raspuns (n.r.: din partea președintelui Iohannis privind…

- Liderul PSD a lansat joi acuzații dure la adresa președintelui Klaus Iohannis. Liviu Dragnea susține ca Iohannis iși bate joc de Constituție, adaugand ca suspendarea președintelui este o opțiune...

- Fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean, a explicat joi, la B1 Tv, ca este nevoie de cateva zile pentru ca Parlamentul sa voteze eventuala suspendare a președintelui. Precizarile sale vin in contextul in care liderul PNL, Ludovic Orban a declarat ca are informatii ''aproape certe''…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, inaintea sedintei BPN al partidului, ca presedintele Klaus Iohannis ataca si chiar saboteaza orice actiune a guvernului care nu este pe placul sau. ”In legatura cu ultima amenintare a presedintelui Iohannis la adresa primului ministru Viorica Dancila…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu a declarat joi, la Timisoara, ca toti membrii Consiliului National de Combatere a Discriminarii (CNCD) care au votat pentru amendarea presedintelui Klaus Iohannis pentru folosirea termenului "penal" vor fi obligati sa-si dea demisia din functii dupa ce instanta de…