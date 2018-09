Stiri pe aceeasi tema

- New York-ul a depasit Londra ca cel mai atractiv centru financiar din lume, in urma deciziei Marii Britanii de a iesi din Uniunea Europeana, care determina transferul locurilor de munca din City in alte orase europene, pentru a pastra accesul pe piata unica, potrivit unui sondaj citat de CNBC. Marea…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici il acuza pe președintele Iohannis de lipsa de respect și de faptul ca nu face decat sa prelungeasca starea conflictuala. Asta dupa ce miniștrii Teodorovici și Toader nu au fost primiți la Cotroceni de președinte, ci de doi consilieri ai...

- Cererea insuficienta este principala cauza care limiteaza activitatea companiilor din Romania, urmata de lipsa fortei de munca si de problemele financiare, reiese din seria de patru „Studii de conjunctura economica” realizate de Institutul National de Statistica (INS) și preluate de Mediafax. In servicii,…

- "Vreau sa afirm raspicat dreptul fiecarui cetatean intr-o democratie de a se exprima public si de a protesta, atat timp cat o face fara a incita la violenta sau fara a comite violente. Din acest punct de vedere, voi continua sa sustin dreptul cetatenilor de a protesta pasnic. In acelasi timp, resping…

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a declarat luni ca exista riscul ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara a exista un acord cu Bruxelles-ul, transmite Reuters. In prima sa vizita externa dupa numirea sa in functia de ministru de externe, in urma demisiei lui Boris…

- Ministrii de Finante si guvernatorii bancilor centrale din G20 (grupul tarilor bogate si al principalelor economii emergente) au avertizat ca intensificarea tensiunilor comerciale si geopolitice reprezinta un risc major la adresa cresterii economiei mondiale si s-au pronuntat pentru un dialog mai extins,…

- Neymar a refuzat sa discute cu ziariștii la finalul partidei Brazilia - Belgia 1-2, dezamagind din nou la Mondiale, iar presa il acuza de lipsa de maturitate pe atacantul de 26 de ani, mediatizat in Rusia prin vaicarelile de pe teren. Neymar s-a oprit din nou in "sferturi", la fel ca in 2014. ...

- A fost suficienta condamnarea lui Liviu Dragnea, chiar si in prima instanta, la inchisoare cu executare, ca toata lumea sa isi poata da cu parerea, avizata sau nu, despre subiect. Dupa anuntarea deciziei in dosarul DGASPC Teleorman de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, parlamentarii s au impartit…