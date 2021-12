Stiri pe aceeasi tema

- Criza Rusia – SUA isi are originea in „aroganta” americana dupa destramarea Uniunii Sovietice, a afirmat ultimul lider sovietic Mihail Gorbaciov.„Aceasta li s-a urcat la cap, aroganta, autosatisfactia, ei (americanii) s-au proclamat castigatori in Razboiul Rece, in conditiile in care impreuna am salvat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat, marti, frustrarea fata de reticenta NATO si a Uniunii Europene cu privire la Ucraina, care cere aderarea pe fondul unei crize cu Moscova, noteaza France Presse, potrivit Agerpres. Acesta a declarat ca nu accepta ideea aderarii „la UE in 30 de…

- Presedintele rus a avut o conversatie la telefon cu premierul britanic, in care „a fost subliniat faptul ca toate acestea se intampla pe fondul expansiunii militare active pe teritoriul Ucrainei de catre tarile NATO, situatie care produce o amenintare directa pentru securitatea Rusiei”, conform Kremlinului.„Vladimir…

- Moscova a cerut vineri NATO sa revoce angajamentul formulat in anul 2008 catre Ucraina si Georgia, conform caruia, intr-o zi, aceste doua tari vor deveni membre ale Aliantei, si, de asemenea, sa promita Rusiei ca nu va desfasura in tarile din apropierea sa arme care pot ameninta securitatea acesteia,…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul sa nu depașeasca "linia roșie" a Moscovei in Ucraina și a declarat ca NATO amenința securitatea Rusiei prin organizarea de exerciții și desfașurarea de arme in apropierea granițelor sale, conform Financial Times, scrie Mediafax. Putin…

- Președintele american Joe Biden a spus vineri ca va avea ”foarte probabil” o discuție cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu omologul rus, Vladimir Putin, în încercarea de a atenua tensiunile dintre cele doua țari, deoarece Rusia este acuzata ca a desfașurat trupe…

- Avertismentele Moscovei din ultimii ani la adresa tarilor occidentale au avut efect si au generat o "anumita tensiune" în rândul partenerilor, iar pentru a nu le veni ideea sa provoace vreun conflict inutil pentru Rusia, aceasta stare trebuie mentinuta, a declarat joi presedintele…