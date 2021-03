Stiri pe aceeasi tema

- O statueta unica in lume, veche de 6.000 de ani, continua sa sfideze teoriile specialiștilor și istoria lumii. Artefactul este extrem de valoros și face parte din categoria ”Tezaur”. ”Venus de Dragușeni”, misterul Botoșaniului. Artefactul vechi de 6.000 de ani e faimos in toata lumea Botoșaniul, cel…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a explicat care este legatura dintre situația din Ucraina și construcția gazoductului "Nord Stream-2". Difuzarea intrevederii șefului statului cu liderii fracțiunilor Dumei de stat este difuzata de postul de televiziune "Rusia 24". Potrivit lui, rolul statului vecin…

- "Vaccinul rusesc este cel mai bun din lume, acest lucru este deja evident. Noi credeam si inainte acest lucru, dar acum o confirma si practica", a declarat Vladimir Putin.Potrivit afirmatiilor sale, "niciun alt preparat de acest gen nu demonstreaza un astfel de nivel ridicat de aparare și un asemenea…

- Președintele Partidului Comuniștilor din Moldova și fostul șef al statului, Vladimir Voronin, nu regreta decizia de a nu semna „Memorandumul Kozak”, care prevedea constituirea unui stat moldovenesc federal asimetric, dar și staționarea trupelor rusești pe teritoriul Moldovei pentru inca 20 de ani. Declarația…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, recunoaște ca trupele ruse trebuie retrase din regiunea transnistreana, dar a precizat ca e nevoie de anumte condiții. Declarația liderului de la Kremlin vine dupa ce jurnaliștii au solicitat ca acesta sa comenteze declarațiile Maiei Sandu legate de necesitatea retrageri…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat ca a auzit despre solicitarile Occidentului, dar si ale presedintelui ales, Maia Sandu, cu privire la retragerea trupelor ruse din Transnistria. El a accentuat ca Moscova la fel pledeaza pentru retragerea militarilor sai din regiunea transnistreana,…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a negat ca serviciile secrete din țara sa s-ar afla in spatele tentativei de asasinat a opozantului Aleksei Navalnii, otravit in luna august a acestui an, informeaza The Moscow Times.„Nu l-am otravit noi, cine are vreo treaba cu el? Daca cineva ar fi vrut sa-l otraveasca,…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a anunțat joi ca in urma unei investigații inițiate de Kremlin au fost gasiți cei care in 2015 au ordonat moartea politicianului Boris Nemtsov. Declarațiile liderului au fost facute in timpul unei intalniri cu privire la drepturile omului, potrivit The Moscow Times.