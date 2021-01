Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a declarat miercuri ca Rusia ramane angajata fata de extinderea tratatului Noul START incheiat cu SUA si va saluta eforturile promise de administratia presedintelui ales american Joe Biden in vederea ajungerii la un acord, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Noul START, care a…

- Ultimul lider al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a indemnat miercuri la o "normalizare a relatiilor" dintre SUA si Rusia, in ziua in care presedintele american ales Joe Biden va depune juramantul, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. "Relatiile actuale sunt sursa unei mari ingrijorari.…

- Diplomatul care a pregatit calea pentru calatoria istorica a președintelui Richard Nixon din 1972 in China a spus ca spera ca amenințarea comuna a pandemiei Covid-19 va oferi o deschidere pentru discuțiile politice dintre cele doua țari atunci cand Biden va prelua funcția pe 20 ianuarie.Relațiile cu…

- Ministrul de externe german, Heiko Maas, a afirmat joi ca relatiile cu Statele Unite ale Americii se vor imbunatati in mandatul lui Joe Biden, presedintele ales al SUA, dar mai sunt suficiente dezacorduri cu partenerii europeni care sugereaza ca nu totul va fi diferit, relateaza Reuters, potrivit…

- Presedintele Donald Trump si rivalul democrat Joe Biden au dat electoratului luni un ultim impuls in statele-cheie inaintea scrutinului care are loc marti, in timp ce echipele de campanie se pregatesc de dispute post-electorale care ar putea prelungi alegerile prezidentiale, transmite Reuters, citata…