GoPro concediază 20% dintre angajați ​Compania americana GoPro, cunoscuta mai ales pentru camerele video pentru sporturi extreme, a anunțat joi disponibilizeaza peste 20% din personal și închide birouri în întreaga lume, într-un plan de reorientare a sistemului sau de vânzari, ca urmare a pandemiei coronavirus COVID-19.



