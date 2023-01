Stiri pe aceeasi tema

- Alphabet, compania mama a motorului de cautare Google, va reduce 12.000 de posturi, a anuntat grupul, vineri, 20 ianuarie, la cateva zile dupa ce compania rivala Microsoft a anunțat ca va concedia 10.000 de angajati, scrie agenția Reuters, preluata de news.ro. Intr-un mesaj intern transmis angajaților,…

- Reprezentantii scolilor publice din orasul american Seattle au depus o plangere in instanta impotriva retelelor de socializare, precum Facebook si TikTok, pe care le acuza de "atingeri aduse sanatatii mintale a publicului tanar", intrucat ar provoca anxietate, o depresie in crestere in randul elevilor…

- Google, divizie a grupului Alphabet, trebuie sa elimine datele din rezultatele cautarii online daca utilizatorii pot dovedi ca sunt inexacte, a declarat joi instanta suprema europeana, transmite Reuters. Sustinatorii libertatii de exprimare si sustinatorii drepturilor la confidentialitate s-au confruntat…

- Anuntul, primul facut de Amazon de cand institutiile media, inclusiv Reuters, au scris luni despre planurile de concediere, marcheaza o schimbare importanta pentru o companie cunoscuta pentru crearea de locuri de munca si extinde cele mai recente concedieri care au avut loc in sectorul tehnologiei.…

- Amazon va anunța in aceste zile ca iși va reduce efectivele cu 10.000 de persoane, fiind cea mai importanta mișcare de acest fel din istoria companiei, scrie New York Times. Amazon se va alatura altor giganți tech, precum Facebook și Twiter, care au decis sa faca disponibilizari.

- Capitalizarea de piata a celor mai mari companii de tehnologie din lume a scazut in acest an cu uriasa suma de 3.000 de miliarde de dolari, majoritatea fiind inregistrate de sase dintre acestea, respectiv Alphabet, compania mama a Google, Microsoft, Meta, Amazon, Tesla si Netflix, urmate la distanta…

- Suma imensa de bani va merge catre dezvoltarea și producția vehiculelor electrice, a bateriillor si procurarea materiilor prime necesare pentru a sustine aceasta productie, potrivit unei analize Reuters a datelor publice si a previziunilor publicate de acele companii, scrie News.ro.Cifra de investitii…

- Cifra de investitii in vehicule electrice, care nu a mai fost publicata anterior, depaseste estimarile anterioare de investitii ale Reuters si este de peste doua ori mai mare fata de cel mai recent calcul publicat cu doar un an in urma. Pentru a pune cifra in context, Alphabet, compania-mama a Google…