- Comisia Europeana va amenda Alphabet (Google) cu 4,34 miliarde euro (5,06 miliarde dolari), scrie Wall Street Journal, citand surse apropiate discuțiilor. Decizia formala va fi comunicata cel tarziu la ora...

- Cotele de piata in Europa ale Google, Facebook, Microsoft si ale altor mari companii ar putea avea de suferit de pe urma votarii de catre Comisia pentru Afaceri Juridice din cadrul Parlamentului European a unor regulamente mai dure de protecție a dreptului de autor (copyright), anunta Reuters.Noile…

- Ministrul spaniol al culturii, Maxim Huerta, a demisionat miercuri din guvernul investit la Madrid de numai o saptamana, dupa ce presa a relatat ca a evitat plata unor impozite, in urma cu 10 ani, cand era jurnalist TV, informeaza Reuters. Huerta a sustinut ca a platit o amenda legata de declaratiile…

- Ministrul german al Transporturilor, Andreas Scheuer, a amenintat ca va amenda producatorul auto Daimler cu 3,75 miliarde de euro (4,4 miliarde de dolari) din cauza scandalului privind emisiile motoarelor diesel, a anuntat vineri revista Der Spiegel, informeaza Agerpres, citand Reuters. ...

- SUA investigheaza Huawei pentru incalcarea embargoului asupra Iranului și ar putea pați la fel ca rivala chineza ZTE, care a fost amendata cu aproape 900 de milioane de dolari anul trecut, iar in acest an a fost blocata in SUA. Investigația ar fi inceput inca din 2016, potrivit Reuters . Aceasta vine…