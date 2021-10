Stiri pe aceeasi tema

- Google a anuntat ca va interzice reclamele si remunerarea videoclipurilor de pe YouTube si a continutului editorial care neaga schimbarile climatice sau contrazic „parerea generala stiintifica dovedita” legat de cauzele schimbarilor climei, informeaza News.ro. Platforma YouTube va permite…

- Schimbarile climatice sunt o problema stringenta. De aceea, trebuie sa acordam mai multa atenție decat oricand dispozitivelor din casa noastra. Vreți sa reduceți amprenta de carbon a casei? Iata patru moduri de a face acest lucru ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat …

- Covid-19 nu va ucide filmele, acesta este mesajul din partea presedintelui juriului Festivalului de Film de la Venetia, Bong Joon Ho, la conferinta de presa de miercuri, care a marcat startul editiei a 78-a a evenimentului, scrie Variety. Regizorul premiat cu Oscar pentru „Parasite” a recunoscut…

- O broșura de opt pagini, care conține știri anti-COVID, anti-vaccin, referințe la controlul minții prin vaccinare, modificator genetic, un plan al forțelor demonice sau pana la modalitați de caința pentru cei care s-au vaccinat a fost distribuita in satul Geoagiu de Sus, in cursul zilei de luni, 30…

- Schimbarile climatice accentuate de la an la an redeseneaza harta podgoriilor Europei și, in același timp, perturba tradiții vechi de secole. Pentru cineva care se gandește sa cultive struguri, o pașune batuta de vant, undeva sub nivelul marii, prin nordul Olandei, poate fi cu greu locul in care sa…

- Managerul spitalului ”Victor Babeș” din Timișoara, medicul Cristian Oancea, a precizat ca, cel mai probabil, tanarul s-a infectat cu varianta Delta. ”A mers in terapie intensiva și astazi colegii l-au intubat, pentru ca efortul respirator era foarte mare și nu mai putea fi susținut de organism”, a declarat…

- Una dintre cele mai mari companii de investiții din lume, le va oferi angajaților sai din SUA câte 1.000 de dolari daca se vaccineza împotriva Covid-19, potrivit jurnal.md. Oferta data este valabila pana in luna octombrie, de asemenea vor fi recompensați și angajații care s-au…

- Disney a decis ca vaccinarea anti-COVID-19 sa devina obligatorie pentru toti angajatii sai. In același timp, Walmart a cerut tuturor colaboratorilor sa poarte din nou masti sanitare in zonele in care rata de infectare cu Covid-19 este ridicata. Conform AFP, cei doi mari angajatori au luat aceste decizii…