Google va evidenţia produsele aflate la reducere în motorul de căutare al companiei Motorul de cautare Google continua sa se extinda in zona de shopping, chiar daca risca sa se indeparteze de scopul sau initial, si urmeaza sa lanseze mai multe functii in acest sens. In primul rand, cand utilizatorul cauta un produs, Google va presupune ca acesta vrea sa-l cumpere si va afisa produsele aflate la reduceri in magazinele online. Google va include si cupoanele de reducere, pe care utilizatorul le poate copia si apoi folosi inainte sa plateasca pentru a obtine reducerea. Produsele aflate la reducere vor purta eticheta “Special Offer” in Google, pentru a fi scoase in evidenta. Aceasta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lemnul de foc, peletii si brichetii au disparut din oferta marilor retaileri, la cateva zile dupa ce Ordonanta de Urgenta 134/2022 care plafoneaza pretul la materialele lemnoase necesare pentru incalzire in sezonul rece a intrat in vigoare, a anunțat Asociatia Industriei Lemnului – Prolemn. Acest fenomen…

- Criza lemnului de foc s-a accentuat dupa ce autoritațile au decis plafonarea prețurilor. Lemnul de foc, peletii si brichetii au disparut din oferta marilor retaileri, avertizeaza asociația de profil.

- Utilizatorii vor putea sa rasfoiasca catalogul in aplicatia Spotify si sa cumpere prin intermediul site-ului web, potrivit companiei suedeze, in mod similar cu achizitionarea abonamentului Spotify. Piata cartilor audio a fost estimata la 4,8 miliarde de dolari in 2021 si era asteptata sa creasca cu…

- „La acest moment, sunt toate avizele necesare luate, tocmai de aceea a fost si necesar acest interval de timp, pentru a ne asigura ca procedurile sunt parcurse. Consiliul Economic si Social, nefiind o politica noua, nu are un aviz de dat”, a declarat Dan Carbunaru, intrebat la finalul sedintei de…

- In urma cu doua saptamani, reteaua interna a LastPass a fost accesata de hackeri, anunta compania. Acestia au reusit sa copieze parte a codului sursa care sta la baza serviciului si alte informatii tehnice. La fel ca in cazul altor atacuri asupra companiilor, hackerii au apelat la asa-zisa „inginerie…

- O sursa din companie a confirmat ca aproximativ 100 de angajati vor fi eliberati din functii, ca parte a reorganizarii companiei, si ca Shohat va conduce compania pana cand consiliul de administratie va numi un nou CEO. Firma de supraveghere, care produce software-ul Pegasus, s-a luptat cu actiuni in…

- Comparativ, profitul net al companiei a fost de 282,66 milioane lei in primul semestru din 2021, in timp ce cifra de afaceri a fost de 1,141 miliarde lei. ” Primele 6 luni ale anului 2022 au generat rezultate pozitive pentru Chimcomplex, principalul producator si furnizor de substante chimice vitale…

- Moldova s-a clasat pe locul 19 in clasamentul creșterii prețurilor la cele mai populare fructe și legume din 94 de țari ale lumii, cu o creștere totala a prețurilor de 13%. In același timp, cel mai mult in țara noastra s-au scumpit tomatele - cu 42%. Acest lucru este demonstrat de datele analizate de…