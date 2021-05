Alphabet, compania mama a Google, a anuntat joi ca va deschide primul sau magazin fizic la New York in aceasta vara, reflectand o abordare care a ajutat Apple sa acumuleze miliarde de dolari in ultimele doua decenii, relateaza Reuters. Magazinul Google va fi localizat in cartierul Chelsea, langa campusul sau din New York, care gazduieste peste 11.000 de angajati. Google, care a creat in trecut magazine pop-up pentru a-si promova produsele, a declarat ca va vinde smartphone-uri Pixel, laptopuri Pixelbook si trackere de fitness Fitbit, alaturi de dispozitive electrocasnice inteligente Nest la punctul…