Google va cumpăra Fitbit, pentru 2,1 miliarde dolari Google a anunțat ca va cumpara producatorul de dispozitive purtabile Fitbit, pentru 2,1 miliarde dolari. Fitibt a avut vânzari în scadere în ultimii ani, iar Google vrea sa intre mai puternic pe piața smartwatch-urilor. Fitbit a spus ca Google a oferit 7,35 dolari/acțiune, cu 19% peste prețul de închidere al acțiunilor în ședința de joi. Fitbit are din 2017 un centru de cercetare la București unde sunt 200 de angajați. Fitbit este cunoscuta pe plan mondial pentru brațarile de fitness și pentru smartwatch-uri, iar la noi a devenit foarte cunoscuta în 2016 când… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana de energie electrica Sempra Energy se apropie de un acord pentru a-și vinde afacerea chiliana catre compania chineza State Grid Corporation, pentru aproape 3 miliarde de dolari, transmite Reuters, potrivit Mediafax.Sempra a cautat sa-și consolideze finanțele și sa atraga…

- Google implinește 21 de ani. A pornit cu 100.000 de dolari de la un investitor care credea ca "un motor de cautare pe Internet va revolutiona lumea". Și a revoluționat-o Motorul de cautare Google aniverseaza, vineri, 21 de ani de la lansare, iar creatorii acestuia marcheaza momentul printr-un…

- Compania americana AT&T detine 64% din actiunile obisnuite ale CME dar controleaza efectiv 75% din CME cand se iau in calcul actiunile preferentiale. Citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, Hlidacipes.org a anuntat ca AT&T vrea sa obtina aproximativ 47 de miliarde de…

- Huawei transmite un mesaj prin care incurajeaza discuția pe argumente și declarații fondate, referitor la declarațiile dlui Gordon Sondland, Ambasadorul SUA la UE, cu ocazia vizitei din data de 5 septembrie in București, prin care acesta incurajeaza Romania sa devina o țara “libera de Huawei”. Acesta…

- Google, parte a grupului Alphabet, si divizia sa YouTube vor plati o penalizare de 170 de milioane de dolari pentru a inchide o investigatie legata de incalcarea legii federale referitoare la colectarea de informatii personale de la copii, a anuntat miercuri Comisia Federala pentru Comert (FTC) din…

- Valoarea de piata a celor mai mari 100 de companii listate din lume a crescut cu 5%, in 2019, pana la 21 trilioane dolari, potrivit clasamentului global realizat de PwC, fiind determinata in principal de performanta companiilor din SUA. In schimb, atat China, incluzand Taiwan si Hong Kong,…

- Leoni a angajat un expert extern pentru a monitoriza restructurarea producatorului german de cabluri auto, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Şi revista germană WirtschaftsWoche anunţa că reprezentanţii creditorilor Leoni s-au întâlnit…