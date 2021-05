Google va copia secţiunea de intimitate din App Store Aplicatiile disponibile in Google Play vor avea, de anul viitor, o sectiune speciala in pagina care le gazduieste unde vor oferi informatii legate de intimitate si securitate, anunta Google. Nimeni nu-si inchipuie ca este este o simpla coincidenta faptul ca anuntul Google vine la cateva luni dupa ce Apple a lansat o facilitate similara si, la fel, e greu de crezut ca Google, care traieste din reclame targetate pe baza datelor colectate, ar fi facut asta daca nu ar fi fost fortat de Apple sa ridice stacheta. Toate aplicatiile, inclusiv cele detinute de Google, vor trebui sa furnizeze informatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

